Хамилтън с минимална преднина преди квалификацията в Унгария

Люис оглави третата свободна тренировка само с хилядни от секундата пред Верстапен с Ред Бул и Фетел с Ферари. На практика и трите водещи отбора изглеждаха много силни в продължилата само 50 минути сесия: това се наложи заради голямо изтичане на масло на завой 4 след състезанието от Ф2, което трябваше да бъде почистено.

Четвърти остана Валтери Ботас с Мерцедес, на почти три десети изоставане. Той обаче нямаше чиста обиколка заради трафик. Пети остана Шарл Леклер за Ферари, а вторият Ред Бул на Пиер Гасли пак беше шести, последен от лидерите.

