Макс изцедил двигателя Хонда до лимита

Звездата на Ред Бул Макс Верстапен разказа, че е изцедил двигателя Хонда до лимита, за да спечели първия полпозишън в своята кариера. Холандецът стана стотния пилот във Ф1, който прави това в историята на спорта.

"Работихме много здраво, за да подобрим двигателя, и да изцедим повече от него в квалификацията" заяви Верстапен пред Моторспорт. "Това показа, че можем да натискаме още повече, само че в границите на това да не се взривим".

"Много съм щастлив за моя първи полпозишън, но също и за отбора. Колко бързо се обръщат нещата, след като в началото на годината определено изоставахме. Мисля, че този уикенд колата определено е много конкурентоспособна. Да спечелиш квалификацията е страхотно, но все пак най-важно е състезанието".

Very happy with my first P O L E! Big thanks to @redbullracing and @HondaRacingF1, for a perfect job and stunning car! #KeepPushing #HungarianGP pic.twitter.com/5shc2fs8nt