Хамилтън в Унгария: Седем пъти, но не ми омръзва

Люис Хамилтън се поздрави с победата в Гран при на Унгария за невероятния седми път. Пилотът на Мерцедес стартира трети, но още в първата обиколка успя да изпревари съотборника си Валтери Ботас и да се впусне по петите на лидера Макс Верстапен с Ред Бул. Състезанието предложи зрелищна битка между петкратния световен шампион и младата холандска звезда.

При първия опит Хамилтън не успя да изпревари Верстапен, след което тимът реши да пробва стратегия с два стопа. След като сложи нови гуми, Люис наложи невероятно темпо и успя да настигне и задмине Макс три обиколки преди финала.

"Много беше трудно да стопя разликата, защитата на Макс беше много силна, доста са бързи на правите. Честно казано, не вярвах, че мога да стопя 19 секунди".

"Бил съм тук седем пъти, но никога не омръзва. Много съм благодарен на целия отбор, че продължават да вярват в мен, и че всички продължават да натискат толкова силно. Вече седем години сме заедно, но всеки път го чувствам като нова победа.

HAM:



"I feel really grateful for the day and for the team for continuing to believe in me and for continuing to push the limits and to take a risk, a chance on me - we've been together seven years and it always feels like a new win"#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ATUCfrLByX