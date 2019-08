Не бяхме достатъчно бързи, смята Верстапен

Макс Верстапен не успя да превърне в победа първия полпозишън в своята кариера. Пилотът на Ред Бул стартира силно в Унгария и диктуваше темпото без грешки до три обиколки преди финала, когато сдаде лидерството на Люис Хамилтън с Мерцедес. Биковете бяха заложили на стратегия с едно спиране и към края на състезанието холандецът нямаше никакво сцепление, за да се защити от атаката на действащия световен шампион. Сребърните стрели импровизираха със стратегия с две спирания, която се оказа най-правилното решение.

"Не бяхме достатъчно бързи" заяви Верстапен след края на надпреварата. "Опитах всичко, което може с твърдите гуми, но за съжаление не беше достатъчно".

"Смятам, че беше добър уикенд за нас. Липсваше ни достатъчно сцепление. Пробвахме с едно спиране, въпреки че можеше и с две. Днес на Мерцедес им се получи по-добре".

Когато Хамилтън изненадващо влезе за втори път в бокса 20 обиколки преди края, Верстапен попита инженера си защо те не направят същото. Към този момент, обаче, тимът преценил, че така със сигурност ще излязат след Люис.

