Ферари определено имат нужда от почивка, смята Фетел

Себастиан Фетел е на мнение, че отборът на Ферари определено се нуждае от лятната ваканция. В Унгария червеният тим нямаше темпо за нещо по-различно от самотно пътуване зад главните герои Хамилтън с Мерцедес и Верстапен с Ред Бул. Четирикратният световен шампион се движеше четвърти, зад своя съотборник, но в предпоследната обиколка успя да го изпревари, защото гумите му бяха няколко обиколки по-нови.

"Нямаше какво да губим" обясни Фетел. "Останахме за по-дълъг стинт с надеждата, че към края гумите софт ще бъдат по-свежи, както и стана. Във финалната фаза това бяха най-бързите гуми, така че успяхме да скъсим изоставането."

"Имах само една възможност, използвах я, така че съм щастлив да пия шампанско сега. Добре е, че дойде ваканцията, защото усещам, че трябва да си презаредим батериите".

"Все пак не мисля, че ще можем да се разсеем в следващите две седмици, така че се надявам да излезем с добри идеи за втората половина от сезона. Ще има писти, на които ще сме по-добри, така че трябва да се върнем по-силни".

VET:



"I had one opportunity, which I took - happy to get some champagne now and a cool down!



I think it's good for everyone to get a break, the guys have been working very hard. There will be tracks where we'll be better, we need to get stronger."#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/N9vb0bS3qO