Ред Бул са отчаяни от Гасли

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер заяви, че тимът отчаяно се нуждае Пиер Гасли да подобри представянето си. В последния кръг преди ваканцията французинът беше затворен с една обиколка от своя съотборник Макс Верстапен, който се бореше за победата. Гасли, от своя страна, завърши шести между Карлос Сайнц с Макларън и Кими Райконен с Алфа Ромео (бивш Заубер).

"Беше отчайващ уикенд за Пиер" каза Хорнер. "Стартът му не беше добър, първата му обиколка не беше добра, изобщо ние не трябва да се състезаваме с Макларъни и Заубери. Имаме нужда от него да се бори с Ферарита и Мерцедеси. Ще направим абсолютно всичко възможно, за да се опитаме да му помогнем да го постигне.

Отсъствието на Гасли от челото е намалило тактическите възможности да защитят Верстапен от атаките на Хамилтън. "Проблемът е, че него изобщо го няма в мелето. Няма как да чуе по радиото, че Люис ще излезе от пита пред него или зад него. Но пък днес и Мерцедес и Ред Бул се състезаваха "на един крак", защото по един съотборник беше отпаднал от картинката".

Хорнер подчерта, че слабото представяне на Гасли сериозно вреди на отбора, най-вече в битката при конструкторите. За да успеят да настигнат Ферари, Пиер ще трябва да започне да бележи точки, при това от големите.

Въпреки всичко, до края на годината той няма да бъде сменен. "Обаче отчаяно се нуждаем той да започне да отваря потенциала на колата".

