Ботас има резервен план за 2020

Валтери Ботас разкри, че има резервен план, ако Мерцедес решат да се разделят с него през 2020. Шефът на отбора Тото Волф вече открито се колебае между финландеца и младия възпитаник на школата на Мерцедес Естебан Окон за нов съотборник на Люис Хамилтън. Представянето на Ботас в Унгария съвсем не му помогна, а вече му се събраха две поредни провалени състезания.

"Във Формула 1 си само толкова добър, колкото си бил в последното състезание" сподели бившия Ф1 пилот Джей Джей Лето на въпрос дали "Хокенхайм" и "Хунгароринг" ще навредят на шансовете на Ботас да преподпише. От своя страна Волф заяви, че решението ще бъде взето през август, но може да бъде обявено по-нататък.

За самия Валтери също е тежко, тъй като напрежението върху него продължава да се натрупва: "Не е лесно. Но такъв е спортът. Винаги си на лимита, преценявайки колко точно риск може да понесеш".

"Ако едновременно с това имаш несигурност в договора – това със сигурност не помага. Някои твърдят, че пилотите се справят по-добре под напрежение, но при мен не е така. Не се притеснявам какво може да каже отборът. Когато си във Формула 1, винаги трябва да имаш поне един резервен план".

