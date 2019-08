Кими щял да си ходи, ако Алфа Ромео замрънкат

Кими Райконен няма представа дали в договора му с Алфа Ромео присъства клауза, заравняваща опасни дейности в личния живот. Ледения е заявил на тима, че ако случайно тръгнат да му мрънкат, щял да си ходи.

Ледения твърди, че в състезателните уикенди е изцяло отдаден на Алфа Ромео, но в оставалото време иска да се наслаждава на живота както намери за добре. Това включва и потенциално опасни дейности като хокей или планински мотори.

"Не съм си чел договора, защото не ме интересува" отсече финландецът пред унгарското списание Везес. "Когато за първи път говорихме със Заубер-Алфа Ромео, им казах, че ако се оплакват от каквото и да е, ако мрънкат, аз се махам!"

"В живота е пълно с опасни неща. Естествено, човек се старае да бъде внимателен, но ако нещо се случи, тогава ще говорим".

Договорът на Кими с Алфа Ромео е до края на 2020, когато той ще бъде на 41, но ако Райконен реши, би останал и за 2021. На въпрос дали би заел някаква мениджърска роля във Ф1, той отговори така: "Да не дава Господ! Либърти Медиа правят повече политика, отколкото цели държави".

