Ферари силно се нуждаят от победа за повдигане на духа

Тази година лятната ваканция дойде тъкмо навреме за отбора на Ферари, смята Рос Браун. Директорът на Ф1 е на мнение, че след почивката Скудерия ще трябва да докаже своя потенциал за атака на шампионата.

"Лятната пауза идва в точния момент за Ферари, защото аз съм напълно наясно как се покачва напрежението в тима, когато нещата не се развиват добре" написа Браун в коментара си след Гран при на Унгария.

"Няма нищо лошо в това да си вземеш почивка и да си презаредиш батериите. След това, когато състезанията отново започнат, аеродинамичните изисквания на "Спа" и "Монца" могат да поставят Фетел и Леклер отново в борбата, като се има предвид аеродинамичните качества на колите им".

"Ферари отчаяно се нуждаят от победа, не толкова заради шампионата, но най-вече за повдигане на духа; за да могат да докажат своя потенциал да бъдат кандидати за титлата – а това е едно задължение, което постоянно стои над отбора".

