Има дълъг път пред Мик Шумахер, предупреди Браун

Думите "Победа за Шумахер" се чуха за първи път от 2006 насам, след като синът на седемкратния световен шампион Мик спечели състезанието от Формула 2 в Унгария миналия уикенд. Това беше много емоционален момент не само за 20 годишния немец и семейството му, но и за всички фенове на легендарната фамилия. Рос Браун, обаче, напомни, че на младия пилот му предстои дълъг път до съзряването.

Браун, който беше до Михаел Шумахер през по-важната част от неговата кариера, призна, че победата на Мик е напомнила за баща му. "Не присъствах на пистата, но беше много сантиментален миг да го видя как вдига ръце нагоре, и не мога да отрека, че това ми напомни за неговия баща - Михаел".

"Усилията на Младият Шумахер привлякоха вниманието на медиите по целия свят, което показа какво голямо влияние има все още неговото име, и какъв интерес поражда. Мик, обаче, все още има нужда да бъде оставен да се развива на спокойствие, за да намери своето място в конкурентния свят на млади таланти. Победата в Унгария беше важен момент: той има да извърви дълъг път, но е в правилната посока".

