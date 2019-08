Ф1 преговаря за състезание в Саудитска Арабия през 2021

Формула 1 е започнала ранни преговори за провеждане на кръг от шампионата в Саудитска Арабия най-рано през 2021. Страната вече е домакин на състезание от Формула Е, така че беше въпрос на време Либърти Медиа да погледне в същата посока. Всички отбори вече са били запитани за мнение по евентуалната нова надпревара в календара.

Проблемите, които биха спънали стъпването на Ф1 в Саудитска Арабия естествено не са свързани с пари, инфраструктура или други икономически пречки, а са социално-политически. Спазването на човешките права, равенството между половете, сигурността и свободата на медиите – всичко това е под въпрос в тази страна. Изглежда, обаче, че Формула Е се е справила с тези проблеми, защото състезанията протичат нормално, дори много жени пилоти тестват в Саудитска Арабия преди сезона в електрическите серии.

За момента няма яснота дали ще се строи специална писта за Ф1 или ще се ползва улично трасе – също като във ФЕ. Със сигурност, обаче, евентуално състезание в Саудитска Арабия трябва да бъде отделено от останалите две – в Бахрейн и ОАЕ, тъй като те и без друго предизвикват протести сред активисти: основното обвинение е, че такива държави използват Ф1, за да си изчистят имиджа пред света, който иначе е опетнен от изброените социално-политически проблеми.

RT from Jalopnik Formula One is talks with Saudi Arabia to host a race as early as 2021 https://t.co/6Vy2hKaUSF pic.twitter.com/Z170PoOvYC