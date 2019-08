Ако Ботас загуби мястото си, Мерцедес няма да пречат на кариерата му

Валтери Ботас започна много силно сезон 2019, но впоследствие се изгуби и вече открито се говори за възможността да напусне Мерцедес. За голямо съжаление на финландеца, той започна да се представя най-зле точно по времето, когато се решават договорите за следващата година.

"Ние сме еднакво отговорни за пилотите, които в момента се състезават за нас, и за нашите юношески възпитаници. Няма да направим абсолютно нищо, което да усложни кариерата им в бъдеще" увери босът на тима Тото Волф.

"Каквото и решение да вземем, ние ще се съобразим с възможността даден пилот да отиде някъде другаде. Това се отнася както за Естебан Окон, ако иска да прогресира в друг тим, така и за Валтери Ботас, който може да премине плавно в друг отбор. Той го заслужава – така например показа в квалификацията в Унгария, че има скорост."

