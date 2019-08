Презареждането с гориво връща Ф1 много назад

Шефката на едноименния отбор Клеър Уилямс се изказа против евентуалното връщане на презареждането с гориво по време на състезанията във Ф1. Според нея, такова решение би върнало спорта десет крачки назад. Президентът на ФИА Жан Тод предложи да се върне презареждането като евентуално решение за намаляване теглото на болидите – сред пилотите се шири притеснение, че новите правила за 2021 ще направят колите прекалено тежки. По начало Клеър Уилямс е съгласна, че трябва да се намери начин за намаляване на теглото.

"Това е нещо, което трябва да се направи, защото ако не се реши чрез регулациите, отборите ще го направят сами. Само че това ще бъде много по-лесно за големите отбори, тъй като намаляването на теглото е доста скъпо. Когато си с малък бюджет, приоритетни са аеродинамиката и работата с гумите."

По отношение на презареждането, Уилямс е убедена, че с него спортът ще върви назад, предвид напредъка в увеличаване ефикасността на горивото. "Това напълно противоречи на принципите и достойнствата на Ф1 от гледна точка на опазване на околната среда. Връща ни десет крачки назад от всичко, което сме постигнали".

