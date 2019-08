Мексико остава в календара на Формула 1

Бъдещето на Формула 1 в Мексико е подсигурено, след като кметът на Мексико Сити Клаудия Шайнбаум обяви, че договорът ще бъде продължен. Ф1 се завърна в страната през 2015 и състезанието се превърна в едно от най-интересните, но договорът за това Гран при изтичаше тази година – също както Гран при на Испания, Великобритания, Италия и Германия.

"Ф1 остава в Мексико Сити. Това са добри новини за града" сподели Шайнбаум в Туитър. "Искам да благодаря на група бизнесмени, които направиха това възможно, тъй като този път няма да бъдат използвани никакви публични средства".

"Това са добри новини за града – носи повече туристи, повече приходи и е добре като цяло за страната".

След като Гран при на Великобритания и Мексико са потвърдени, а тези в Испания и Италия също се очаква да бъдат подновени, най-вероятно е Гран при на Германия да отпадне от календара.

