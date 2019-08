Уилямс са си осигурили финансиране за 2020 и нататък

Клеър Уилямс увери, че отборът е подсигурил финансова стабилност и от 2020 нататък. Тимът е удължил партньорството с главния си спонсор Рокит за още две години, така че феновете може да отдъхнат спокойно. Миналия сезон Уилямс загубиха предишния си спонсор Мартини и попаднаха в доста тежка ситуация, след което спасението дойде именно от Рокит.

След като удължаването на партньорството е вече факт, няма съмнение, че компанията, която се занимава с продажба на телефони, има сериозни дългосрочни намерения. "Много сме щастливи да имаме партньори, които са изключително отзивчиви" обясни Клеър Уилямс. Тя допълни, че Рокит досега не са се оплаквали от представянето на отбора.

"Това е едно значимо партньорство, а доказателството за това е, че те пожелаха да продължим за още две години, което е страхотно".

"Трудно е да се оцелява в нашата среда и да се намират достатъчно средства, за да се поддържа състезателен отбор. Затова ни се налага да бъдем по-изобретателни за начините, по които си осигуряваме пари".

