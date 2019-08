Ред Бул вече са пред Ферари

Бившият световен шампион във Ф1 Мика Хакинен е на мнение, че Ред Бул вече превъзхожда Ферари през сезон 2019. Биковете вдигнаха темпото през последните четири състезания, а Макс Верстапен спечели 2 от 4 надпревари. Скудерията все още е пред Ред Бул в шампионата при конструкторите, но това се дължи най-вече на доста слабото представяне на Пиер Гасли, заради когото тимът пропуска много точки.

"В Унгария Фетел завърши трети, но Ферари бяха в друго състезание" написа Хакинен в своя коментар. "Те ще се върнат в челото на "Спа" и "Монца", където скоростта им на правите ще има отражение, но е ясно, че колата им не е конкурентоспособна във всяко състезание."

"Не само че не успяха да бият Мерцедес, а вече са дори зад Ред Бул Хонда. Очаквам след ваканцията Ферари да натискат много силно, но Ред Бул също ще продължат да се развиват, а пък Мерцедес вече няма как да приемат превъзходството си за даденост."

