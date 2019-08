Гран при на Великобритания ще се премести, за да се размине с Уимбълдън и Евро 2020

Ръководството на Формула 1 се е съгласило да измести Гран при на Великобритания през следващата година, за да се избегне припокриване с други важни спортни събития. Състезанието на "Силвърстоун" ще се проведе на 19 юли, за да не се засече с финалите на Евро 2020 по футбол, както и с финала на Уимбълдън при мъжете.

Организаторите на надпреварата много настояваха за тази промяна, тъй като през 2019 зрителите на Ф1 са били по-малко, заради уникалната тенис драма между Джокович и Федерер, както и доста интересния финал за Световната купа по крикет. Публиката на "Силвърстоун" е била повече, отколкото на Уимбълдън и на крикета, но проблемът е бил при отлива на ТВ аудитория.

Имало е даже идея Гран при на Великобритания да се издърпа още през юни, но това се е оказало невъзможно предвид останалите кръгове от календара.

