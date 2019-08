Още един силен американски тим във Ф1 искат Либърти

Либърти Медиа иска да види как поне още един силен американски тим се присъединява към Формула 1, за да вдигне популярността на спорта в САЩ. Шефът на компанията Чейс Кери сподели, че се водят разговори с потенциални нови участници, които биха се присъединили от 2021 – годината, в която ще влязат в сила големите промени, сред които и бюджетен таван на разходите.

"Вече имаме Хаас, много ще се радваме да прибавим още някой силен американски отбор. В бъдеще ще искаме да има и американски пилот, но това ще отнеме много повече време".

Най-непосредствената стъпка, към която се стреми Либърти Медиа, е вкарването на втори старт от календара в САЩ. "Ще се опитаме да добавим едно състезание, вероятно в Маями или Лас Вегас".

Кери отчете ръст на ТВ аудиторията в Америка, което дори било приятна изненада за компанията. "Допреди няколко години не правихме нищо дигитално, но вече започнахме да измерваме интереса на феновете и по този начин".

