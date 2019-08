Хамилтън печели над 40 000 евро за пост в Инстаграм

Ако се дразните на това как някакви известни (или известни, с това, че са известни) хора правят големи пари само заради някое селфи в Инстаграм – по-добре не четете нататък. Така наречените "инфлуенсъри" (личности, които оказват влияние върху останалите) изкарват фрапантни суми от спонсори, които им плащат, за да публикуват определено съдържание в социалните мрежи.

Все пак трябва да признаем, че Люис Хамилтън е най-елитната от елитните персони във Формула 1, не само заради постиженията и богатството си, но и защото цял свят го знае – дори онези, които изобщо не се интересуват от Ф1. Ето защо е разбираем интересът към него, който се простира далече извън самия спорт.

Петкратният световен шампион има 12,3 милиона последователи в Инстаграм. Тази бройка му носи над 40 000 евро само за отделен спонсориран пост. За сравнение, звезди, които имат например половин милион последователи, печелят средно по около 1700 евро на публикация. Още едно сравнение - в средите на Ф1 Макс Верстапен има 2,4 милиона последователи и изкарва над 8000 евро от един пост.

Did you know that Lewis Hamilton earns £40,000 per sponsored Instagram post? That means he can earn the average annual salary in the UK (£29,588) in just over nine hours. Then again, not everyone can be the world's most accomplished #Formula1 driver... pic.twitter.com/aWCgh44jcx