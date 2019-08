Хамилтън никога не е бил истински притиснат от съотборник

Звездата на Ред Бул Макс Верстапен изрази мнение, че Люис Хамилтън никога не е бил истински сериозно притиснат от свой съотборник през годините. Към момента Верстапен е най-изявеният противник на Хамилтън през 2019. В Унгария двамата направиха класически дуел, а в края на състезанието бяха цяла минута пред останалите – което ясно показва, че Люис и Макс се намират сякаш в друга лига.

"Доста зависи от колата" заяви Верстапен в интервю за списание Мотор Спорт. "Не смятам, че той някога е бил поставен под истинско напрежение от своя съотборник през годините". 21-годишният холандец дори е на мнение, че през 2016, когато Нико Розберг надделя в шампионата, Люис е щял да спечели. "През 2016 той щеше да спечели, ако не беше повредата в двигателя му. Освен това след лятната пауза имаше 1-2 лоши старта и изпусна първото място".

В спорта, разбира се, остават само статистиките, докато детайлите избледняват. Ето една справка за Хамилтън и неговите съотборници от 2007 насам:

С отбора на Макларън:

2007: Люис Хамилтън - 2-ри, 109 т. / Фернандо Алонсо – 3-и, 109 т.

2008: Люис Хамилтън – 1-ви, 98 т. / Хейки Ковалайнен – 6-и, 53 т.

2009: Люис Хамилтън – 5-и, 49 т. / Хейки Ковалайнен – 12-и, 22 т.

2010: Люис Хамилтън – 4-и, 240 т. / Дженсън Бътън – 5-и, 214 т.

2011: Дженсън Бътън – 2-ри, 270 т. / Люис Хамилтън – 5-и, 227 т.

2012: Люис Хамилтън – 4-и, 190 т. / Дженсън Бътън – 5-и, 188 т.

С отбора на Мерцедес:

2013: Люис Хамилтън – 4-и, 189 т. / Нико Розберг – 6-и, 171 т.

2014: Люис Хамилтън – 1-ви, 384 т. / Нико Розберг – 2-ри, 317 т.

2015: Люис Хамилтън – 1-ви, 381 т. / Нико Розберг – 2-ри, 322 т.

2016: Нико Розберг – 1-ви, 385 т. / Люис Хамилтън – 2-ри, 380 т.

2017: Люис Хамилтън – 1-ви, 363 т. / Валтери Ботас – 3-и, 305 т.

2018: Люис Хамилтън – 1-ви, 408 т. / Валтери Ботас – 5-и, 247 т.

