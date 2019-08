Рикардо не съжалява за Рено, но не е убедителен

Даниел Рикардо продължава да твърди, че не съжалява за своето преминаване от Ред Бул в Рено, само че не звучи особено убедително. Миналото лято той реши да напусне Биковете, защото сезонът му вървеше зле: той беше в сянката на Макс Верстапен, не му вървеше, а перспективата за партньорство с Хонда изглежда го притесняваше още повече.

През 2019 обаче, Рикардо се сблъска със суровата реалност: болидът на Рено по думите му значително отстъпва на Ред Бул като възможности и като управление. Като добавим мъките на отбора да поддържа темпо тази година, Даниел със сигурност си представя какво ли щеше да бъде, ако той беше сега на мястото на Пиер Гасли. Французинът очевидно не успява да изкара потенциала на колата.

"Гледах записа от камерата на Макс и колата стоеше много добре, а и двигателят Хонда върви добре" призна Рикардо. "Има голям контраст между моята позиция и неговата. Не мога да кажа, че ми е трудно да го приема, но някак си предпочитам сега да съм там, където е той, отколкото където съм аз. Въпреки всичко, не съжалявам за нищо".

