Гасли е изненадващо по-слаб от Верстапен

Пиер Гасли кара старата кола на Даниел Рикардо, само че на значително по-голяма дистанция от австралиеца. Пиер е на 118 точки зад съотборника си Макс Верстапен във временното класиране, а Ред Бул са му дали време до края на сезона, но не повече.

"Реалността си е реалност – той е много далече от Макс" сподели Даниел Рикардо. "Те от една страна са доволни от резултатите на Верстапен, в Унгария записаха и първи полпозишън. Но вътре в себе си са пределно наясно, че могат да бележат много повече точки".

"Не знам какво се случва с Пиер сега, защото миналата година той записа много добри резултати с Торо Росо, а това е съвсем не е толкова добра кола, колкото Ред Бул. Аз познавам какъв съотборник е Макс и не очаквам Пиер да го победи. Не съм изненадан, че Макс е по-добър, но ме учудва колко голямо е изоставането на Пиер".

NEW: Daniel Ricciardo on Pierre Gasly - “Reality is reality. He is a long way off Max.”



