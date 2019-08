Макларън не могат да се откъснат от средата на колоната

Въпреки че Макларън бързо се подобряват и в момента се очертават като четвъртия най-добър отбор в първенството през 2019, Карлос Сайнц е на мнение, че тимът няма да може да се откъсне от средата на колоната и да се присъедини към борбата в челото. Сайнц и Норис вече все по-често са в топ 6, но това не вдъхва на испанеца никакви илюзии:

"Не смятам, че ще можем да се отделим от средата на стартовата решетка през втората половина на сезона" заяви пилотът на Макларън пред сайта Моторспорт. "Може и да добавим още 1-2 десети, което ще бъде супер, само че и останалите ще го направят, така че трябва да внимаваме".

"Необходимо е да се уверим, че се учим правилно от постигнатото този сезон, за да може да го приложим и към следващия. Това е основната ни цел за остатъка от годината – да проучим още по-добре колата, за да сме още по-напред през 2020".

"В последните пет обиколки от първия стинт в Унгария ми казаха по радиото, че сме по-бързи от Ферари. Вече отбелязваме голям прогрес в работата с гумите, така че това подхранва амбициите ни да настигнем големите".

