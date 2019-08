Ще бъде уникално, ако Верстапен измести Ботас от второто място

Макс Верстапен би могъл да постигне нещо уникално, ако раздели двамата пилоти на Мерцедес в тазгодишния шампионат. Звездата на Ред Бул се доближи само на седем точки зад Валтери Ботас, след като завърши втори в Унгария. Ако се съди по сегашната форма на всички претенденти, холандецът е най-вероятно да се доближи най-много до Хамилтън.

"Макс записа повече точки от всеки друг състезател в последните четири състезания (81). Това е с 18 повече от Хамилтън и почти двойно на спечеленото от двамата пилоти на Ферари (Фетел и Леклер имат по 45 всеки). Също е повече от двойна разлика с направеното от Ботас" коментира спортният директор на Ф1 Рос Браун.

"Да победи Хамилтън за титлата изглежда непостижимо, но второто място е доста вероятно за Верстапен, и ако го завоюва, то това ще бъде нещо наистина специално".

#Verstappen can achieve 'something special' by beating #Bottas in the championship, says Brawn



