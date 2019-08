Синът на Райконен с картинг дебют

Kimi Raikkonen's son gets first taste of go-karting https://t.co/g4EHYumo5h pic.twitter.com/mtlWkbDGKj

Синът на Кими Райконен Робин направи първите си стъпки в картинга. Пилотът на Алфа Ромео публикува снимка и видео на своя син в карт в Instagram. По-късно Кими публикува и снимка на дъщеря си Риана в карта с надпис "Риана ще се присъедини след няколко години".

По време на Гран При на Азербайджан през април Кими разкри, че Робин често карал мини мотор, като двамата заедно планират да пробват картинг през лятото. Тогава финландецът сподели, че Робин за момента се интересува повече от мотори, отколкото от коли. "Кой знае. Това са деца и днес харесват едно нещо, а утре – друго. Нямам нищо против това му остане просто като хоби. Така ще е по-лесно и за мен", коментира Кими преди месеци.

First laps on the board for Robin Raikkonen!



x Kimi's Instagram pic.twitter.com/MUHjsI6ylM