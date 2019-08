Леклер разкри най-големия урок, получен от Фетел

Младата надежда на Ферари Шарл Леклер разкри кой според него е най-важният урок, който е получил от по-опитния си съотборник Себастиан Фетел до момента. Монегаскът стана вторият най-млад пилот на Ферари в началото на 2019-а, но това не му попречи да покаже силни резултати и да отстъпи с малко пред Себ в класирането до лятната пауза в шампионата.

"Мисля, че прецизността му към всяка една част на колата е най-голямата сила на Фетел. Това е нещо, което забелязах още когато го слушах да говори за болида за първи път след финала на сезон 2018. Това е нещо, което искам да развия в себе си, защото Себастиан ми показа, че е важно", призна Леклер.

Имайки предвид историята, размера и очакванията на отбор като Ферари, Леклер отрича да чувства напрежение. "Доволен съм как се разви първата половина от сезона. Израснах като пилот. Очевидно допуснах няколко грешки, от които също си взех поука. В началото на сезона чувствах квалификацията като най-трудната задача пред мен, но напоследък мисля, че се развивам положително в този аспект".

The real battle at the #HungarianGP...@Charles_Leclerc took on his teammate Sebastian Vettel, in an incredibly competitive RC car race!



The best round of Formula Radio yet?! pic.twitter.com/EFajcbAsWA