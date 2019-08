Новият въздушен тунел на Макларън ще бъде ключов за бъдещите резултати

Nine years later. Just as impressive. McLaren's 2010 @F1 World Championship contender, the eye-catching MP4-25. pic.twitter.com/m7YLUav27B

Поостарелият въздушен тунел на Макларън, който бе използван в партньорство с Тойота в Кьолн, Германия за последното десетилетие, скоро ще бъде заменен от ново съоръжение в базата на отбора в Уокинг. Техническият директор на Макларън Джеймс Кий обясни защо отборът е предприел изграждането на нов тунел и защо сега е по-важно отвсякога да има такъв.Ако Макларън запазят четвъртото си място в класирането при конструкторите и през втората половина от сезона, това ще бъде най-добрият им отборен резултат от 2012-а насам. Ако искат обаче да възродят годините, в които бяха претенденти за титлата – 2008, 2010 и най-вече 2005 – трябва да имат собствени инструменти. Кий, който премина в Макларън от Торо Росо, разкри, че въздушният тунел е "малката тайна" на големите отбори, която им позволява да извлекат възможно най-много от дизайна си. Ето защо собствен тунел е бил в челото на списъка от желания на Кий и на новия шеф Андреас Сейдъл.

"Този проект е много важен. Когато с Андреас пристигнахме в Макларън, това бе една от задачите, които стояха на масата, но имаха нужда да бъдат рационализирани и обсъдени. Това и направихме. Имахме чудесни отношения с Тойота в последните 10 години. Те продължават да ни предоставят много добра услуга, но истината е, че този тунел е остарял в сравнение с тези, които използват много други Ф1 отбори. Модерният въздушен тунел е впечатляващ и е част от онези малки тайни, които правят разликата", обяснява Кий.

Модерните Ф1 въздушни тунели обуздават новата технология, така че тя да постигне максимални резултати при моделирането на аеродинамиката. Отбори като Мерцедес имат мощни въздушни тунели, които им позволяват да стоят в челото на всяка подредба, допълва Кий. Съоръжението на Сребърните стрели притежава 2.2-мегаватов мотор, който използва толкова мощ, колкото въздушната турбина генерира, и завърта издръжлива карбонова перка, която произвежда вятър до 80 метра в секунда – по-силен от ураган пета степен.

