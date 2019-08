Доминацията на Мерцедес през 2019 не се дължи на гумите

Доминацията на Мерцедес през първата половина от сезон 2019 не се дължи на тазгодишните гуми на Пирели, твърди шефът на компанията Марио Изола. Доставчикът на гуми във Формула 1 въведе през тази година по-тънки модели, които бяха тествани през 2018 в Испания, Великобритания и Франция (Мерцедес спечелиха две от тези три състезания).

През 2019 Сребърните стрели завоюваха 10 победи от 12 старта, включително 8 двойни, и водят убедително и в двата шампионата. Останалите отбори надигнаха глас да бъдат върнати миналогодишните гуми, но не успяха да наложат идеята, след като не успяха да надделеят в гласуването.

"Очевидно Мерцедес са много бързи" заяви Марио Изола. "Но нека да ги забравим за секунда – какво ще кажете за Макларън? Торо Росо и Рено също понякога са бързи. Така че има и други отбори, които разбират добре работата на гумите."

"Миналата година Себастиан Фетел тества старите и новите смеси и каза, че тънкия модел е по-добър. Той го каза, не аз. Така че не може да се говори, че гумите дават предимство на една или друга кола".

Pirelli: Mercedes' dominance not down to 2019 tyres #Pirelli #Mercedes #F1 https://t.co/4vhNJEksdl via @ReadMotorsport