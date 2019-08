Феновете на Кубица редовно обсипвали Ръсел с омраза

Младият пилот на Уилямс Джордж Ръсел разкри, че редовно става обект на омраза от страна на полски хейтъри в социалните мрежи. Британският тим продължава да е на опашката във Ф1 и на практика ветеранът Роберт Кубица и дебютантът Ръсел се състезават само помежду си. Но като се има предвид, че младокът редовно побеждава по-възрастния си съотборник, това също трудно може да се приеме за равностойна борба. Имаше дори слухове, че Ръсел кара по-добра кола от Роберт, но отборът отрече тези твърдения.

"Малко е болезнено че 50% от коментарите под моите постове са хейт от полски фенове, докато другите 50% са пълна подкрепа за мен" сподели Ръсел пред Аутоспорт. "Аз наистина се интересувам само какво е мнението на отбора за мен, както и на Мерцедес. Но човек иска да е уважаван и отвън".

"Досега не съм видял някой, който хем да ме мрази, хем да не е от Полша. Разбирам ситуацията и мога само да се надявам, че някой ден ще имам толкова емоционално отдадени фенове като неговите".

Джордж Ръсел е от школата за млади пилоти на Мерцедес и се очаква някой ден да пилотира за тях.

