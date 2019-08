Мерцедес: за Алонсо – не, за Верстапен – би могло

Шефът на Мерцедес Тото Волф признава Фернандо Алонсо като един от най-добрите във Ф1, но не би го искал в отбора си. По време на почивката Сребърните стрели обсъждат пилотския си състав за 2020, като се предполага, че дилемата им е между Валтери Ботас и Естебан Окон за съотборник на Люис Хамилтън.

"Фернандо без съмнение е един от най-силните пилоти" сподели Волф пред Гадзето дело Спорт. "След приключенията му във Ферари той нямаше възможността да кара конкурентоспособна кола".

"По една или друга причина топ отборите вече имаха своя "първи" пилот. Понякога не е достатъчно да си добър пилот – трябва също да случиш на подходящите обстоятелства." На въпрос дали е немислимо Алонсо и Хамилтън да се съберат заедно в Мерцедес, Волф отговори: "Да, защото ние не искаме да се повтарят определени истории от времето, когато двамата бяха в Макларън".

Колкото до възможността Макс Верстапен да кара за Мерцедес през 2021, Волф отвърна, че това е далече напред, а те сега са се концентрирали върху 2019 и плановете за 2020. Все пак на въпрос дали холандецът влиза във вариантите на тима, Волф призна: "Всичко е възможно след 2020".

