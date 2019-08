Ред Бул обясниха защо предпочетоха Албън пред Квят

Съветникът на Ред Бул Хелмут Марко обясни защо е предпочел да повиши Александър Албън от Торо Росо в Ред Бул, а не по-опитния Даниил Квят. Решението на отбора да смени слабо представящия се Пиер Гасли с дебютанта Албън беше изненада, но Марко отбеляза, че е много впечатлен от прогреса на 23-годишния британец.

"Оптимист съм, че Албън е на правилното ниво. Честно казано, беше неочаквано, че той се представя толкова добре още в първата си година. Освен всичко останало, всяко следващо състезание се подобрява".

"Алекс ще замества Пиер за оставащите девет състезания, а още не е решено кой ще бъде съотборник на Макс през следващата година. Така че Алекс може да се състезава и да се развива без да изпитва допълнително напрежение".

По въпроса защо Албън е предпочетен пред Квят, Марко беше лаконичен: "Смятам, че Албън е по-добър. Знаем, че Квят е бърз, може да се каже, че е станал много по-завършен пилот, но като се вземат предвид всички фактори, ние избираме Алекс".

Хеилмут Марко коментира и проблемите на Гасли: "Пиер беше бърз до тази година и нямаше никакви притеснения да изпреварва по време на състезание, но досега не показа скоростта, на която е способен". Марко допълни още, че катастрофите по време на предсезонната подготовка са разклатили увереността на французина.

#RedBull explain #Albon call over #Kvyat, reveal the moment #Gasly couldn't 'erase'



Full story here >> https://t.co/wfliLC5NXP#F1 pic.twitter.com/JaToGifxIj