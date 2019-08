Верстапен назова четирима свои противници в бъдеще време

Макс Верстапен е щастлив, че бившия му опонент от картинга Шарл Леклер също е постигнал общата им детска мечта да се състезават във Формула 1, но според холандеца, в бъдеще в борбата ще участват още трима пилоти. През 2019 бяхме свидетели на изключително атрактивния дуел между двамата на "Силвърстоун", а и в отделни ситуации в други състезания от календара.

Макс и Шарл са на по 21 години, но са противници от много отдавна. Според пилота на Ред Бул, противопоставянето им вече не е така ожесточено, както е било преди, но със сигурност им предстоят още много битки. "С него се състезаваме много здраво, като разбира се така беше и в картинга. Мисля си, че това все пак се израства, сега и двамата живеем мечтата си във Ф1".

"Той е голям пилот, но аз не очаквам да се боря само с него. Има още млади таланти като Ландо Норис, евентуално Джордж Ръсел, може би Алекс Албън. Много млади таланти идват и ако имат подходящата кола, могат да свършат страхотна работа".

