Хамилтън: Правилата за 2021 са като Брекзит

Люис Хамилтън определи правилата за 2021 на Брекзит, защото никой не може да каже със сигурност дали те ще направят Формула 1 по-добра или по-лоша. Регулациите за по-следващия сезон трябва да бъдат окончателно одобрени и подписани през октомври, преди Обединеното кралство да напусне ЕС.

Петкратният световен шампион се съмнява, че Ф1 ще успее да почерпи вдъхновение от миналото си и едновременно с това да удовлетвори изискванията на феновете. "Ако погледнем всички производители на коли и как те прогресират, всичко опира до технологии и еволюция. Няма как да вървим в обратна посока".

"През 2021 ще бъде много интересно, независимо дали ще се окаже, че правилата са добри или сбъркани. Прилича на цялата тази работа с Брекзит или пък ситуацията в Щатите. Никой не знае дали нещата ще се подобрят или ще се влошат още повече. Ще го разберем чак когато вече се случи".

