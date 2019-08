Ферари: Стандартизацията на частите е против духа на Формула 1

Шефът на Ферари Матиа Биното призова Формула 1 да не разширява списъка със стандартизирани части за 2021, защото според него това е против духа на спорта. Целта на стандартизирането е да се намалят разходите, за да се направи по-достъпно участието във Ф1. ФИА иска да уеднакви колелата и спирачните системи, както и други елементи като волана, педалите и оборудването в пита.

"Във Ферари не сме доволни от това" сподели Биното пред Аутоспорт. "От самото начало сме заявили, че сме против стандартизацията, а сега усещам, че отиваме прекалено много към стандартизация".

"Защо сме против ли? Защото на първо място вярваме, че ДНК-то на спорта е в състезаването, а стандартизацията е някак си против духа на Ф1. Второ, уеднаквяването на частите не означава, че ще спестиш пари, защото то налага да преправиш колата, да адаптираш частите, които се свързват с новия компонент, а това пак се отразява на разходите. Не смятам, че има позитивен баланс в това отношение".

Биното добави, че Ферари са съгласни с въвеждането на бюджетен таван, и според тях това е достатъчно, за да се намалят разходите. "Пак ще отбележа, че независимо дали има стандартизирани части, ние пак ще харчим целия бюджет до лимита, така че не виждам смисъл. Разбирам мотивите зад идеята, но трябва добре да се прецени риска спрямо ползата, и да не забравяме каква е крайната цел".

