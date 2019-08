Слух праща Окон в Рено, Ботас остава в Мерцедес

Естебан Окон вече е подписал договор с Рено за следващия сезон, а пък Валтери Ботас ще запази мястото си в Мерцедес - това твърди немското издание Ауто Билд. Ако тези слухове се окажат верни, френският тим ще има френски пилот – факт, който доста би зарадвал неговите сънародници.

Евентуалното пристигане на Окон в Рено ще бъде лоша новина за Нико Хюлкенберг, който ще трябва да си търси нов отбор (едва ли някой би си помислил, че френският тим ще се раздели със звездата Рикардо). От друга страна, Хаас също търсят заместник на Ромен Грожан, който вече не се представя на желаното ниво. Нико и Кевин Магнусен са добри приятели и вероятно биха направили силен тандем.

По мнението на Жак Вилньов, Мерцедес ще предпочетат да запазят Валтери, защото той е перфектният Номер 2: "Мерцедес не искат дуел вътре в отбора между Окон и Хамилтън". Финландецът със сигурност не предизвиква конфликти и не разваля атмосферата в отбора. Засега няма никаква официална реакция – нито потвърждение, нито опровержение.

