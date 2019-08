Верстапен може никога да не стане световен шампион

Карлос Сайнц младши предположи, че Макс Верстапен може и никога да не стане световен шампион, ако не е в правилната кола по правилното време. Заради показаните страхотни битки между Верстапен и Шарл Леклер, феновете заговориха как това вероятно ще бъде най-голямото съперничество в идните години за това поколение пилоти.

"Надявам се, че Макларън могат да построят кола, с която Ландо и аз да можем да се състезаваме с тези момчета един ден" сподели испанецът пред сайта Моторспорт. "Да предполагам, че аз ще бъда между Верстапен и Леклер е прекалено прибързано. Смятам, че ситуацията може да се промени драстично през 2021. Възможно е да видим съвсем други хора, които да се състезават в челото. Всичко е въпрос на това кой в момента е в правилната кола".

"Ако Верстапен се присъедини към правилния тим в правилния момент, той може да спечели няколко шампионата. Но ако не е, може да не стане дори веднъж. За съжаление така стоят нещата във Формула 1".

Сайнц добави, че е в този спорт е много неприятно, че печелят най-добрите коли, а не най-добрите пилоти. "Спортистът не е важен във Формула 1. Това не е като сто метра спринт, където винаги печели най-добрият. Все пак вярвам, че най-добрите пилоти се озовават в най-добрите коли. Проблемът е, че няма достатъчно на брой добри коли във Ф1, за да осигурят място за всички добри пилоти".

