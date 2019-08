Окон намекна, че си е осигурил титулярно място

Естебан Окон пусна намек, че си е подсигурил титулярно място за следващия сезон във Формула 1. Резервата на Мерцедес коригира информацията за себе си в Инстаграм, като промени "тест пилот" на "Ф1 пилот".

Феновете му веднага започнаха да коментират и да задават въпроси, но французинът не дава повече яснота за бъдещето си. Най-логично би било да се предположи, че Окон ще замести Валтери Ботас: договорът на финландеца изтича, а в последните състезания преди лятната ваканция не се представи убедително. Естебан пък е любимец на Тото Волф.

От друга страна, обаче, наскоро се появиха слухове, че Окон е подписал с отбора на Рено, където дните на Нико Хюлкенберг изглеждат преброени. Това изглежда по-вероятно, тъй като независимо от симпатиите на Мерцедес, 22-годишният пилот има нужда от още опит, преди да седне в най-добрата кола. Също така, Валтери Ботас е идеален съотборник за Хамилтън, докато младокът Окон може би далеч няма да е толкова сговорчив…

Esteban Ocon has changed his Instagram bio to “Formula 1 Driver”.#F1 #EstebanOcon #Ocon pic.twitter.com/gLYvulN9tJ