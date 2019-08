2020 може би ще бъде последна година за Хаас

Единственият американски отбор във Формула 1 може би няма да успее да продължи да се състезава след 2020. Това призна собственикът на едноименния тим Джийн Хаас. Основна причина за това притеснение е, че не могат да се задържат, ако победите не започнат да идват.

Състезаването във Ф1 така или иначе е скъпо начинание, особено за Хаас, които отчаяно се нуждаят от добри резултати, за да се задържат в спорта в дългосрочен план. Те дебютираха през 2016 и за три години отбелязаха стабилен напредък, като се превърнаха в силен отбор от средата на решетката.

През 2019, обаче, нещата доста се влошиха; тимът изпитва големи трудности и преди ваканцията завърши на предпоследното девето място с едва 26 точки. "Ако бремето продължава да се увеличава, ще престанем да съществуваме" заяви Хаас пред Аутоспорт.

"Притеснението ми за 2021 не опира до това какво точно ще променят. Въпросът е колко ще ни струва? Всеки път, когато измислят нещо ново, прилагането му струва 20, 30 или 40 милиона долара. Постоянно ни обясняват, че искат да намалят разходите, а в същото време непрекъснато правят промени" обясни Хаас.

