Ръсел е убеден, че би се справил в Мерцедес

Джордж Ръсел може и да не е в полезрението на Тото Волф като вариант за заместник на Валтери Ботас, но е твърдо убеден, че би се справил като пилот на Мерцедес, ако му се удаде такава възможност. Британецът, който спечели Формула 2 през 2018, сега гледа предишните си съперници да се борят в челото на колоната, докато той може само да "тренира" със слабата кола на Уилямс.

Джордж също така е уверен, че големите отбори могат да се доверяват и на млади пилоти, а Леклер и Квят са доказателство за това. "Квят победи Рикардо в първата си година в Ред Бул. Леклер доста изпотява Фетел при първата си година във Ферари. Аз очевидно истински вярвам в себе си. Ако някога ми се удаде възможност да отида в Мерцедес, ще бъде глупаво да си мисля, че ще победя Люис още в първото състезание".

"Но аз чувствам, че имам потенциала. Човек винаги научава нещо от всяко следващо състезание, всяка година трупа опит. Така че съм напълно убеден, че ако се отвори възможност, аз ще я прегърна с две ръце, и ще се уча колкото се може повече и по-бързо, за да започна да давам добри резултати в рамките на няколко състезания".

"Сега съм фокусиран върху работата си в Уилямс. Ако искам да попадна в шампионски болид, трябва да давам максимума в работата, която в момента върша".

