Ред Бул настигат Мерцедес, притеснява се Хамилтън

Люис Хамилтън се притеснява, че Ред Бул настигат Мерцедес заради успешната колаборация с Хонда и доброто представяне на Макс Верстапен. Единствено Биковете с Верстапен начело успяха да измъкнат две победи от Сребърните стрели през първата половина на сезона.

"Времето ще покаже какво ще се случи" заяви Хамилтън. "Смятам, че Макс свърши страхотна работа вече в няколко състезания. Все пак съм на мнение, че ние трябва да се фокусираме върху себе си и да не се разсейваме с останалите".

"По-лесно е да догонваш, отколкото да поддържаш лидерството в много различни аспекти. Все пак е чудесно да ги видиш, че прогресират. Ние искаме конкуренция, така че ще сме готови за борба при всички случаи".

