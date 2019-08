Верстапен е много важен за нас, казват Хонда

Шефът на моторните спортове в Хонда Масаши Ямамото вярва, че доброто първо впечатление е улеснило взаимоотношенията с Макс Верстапен, и че е предотвратило публичните обвинения, които марката понасяше преди. Пилотът на Ред Бул осигури първите две победи за Хонда след завръщането на компанията във Ф1 – повече от десетилетие след последното им спечелено състезание.

Холандецът е много позитивно настроен към Хонда, за разлика от Фернандо Алонсо, който остро и публично критикуваше японците по време на безплодните три години с Макларън. "Когато Макс дойде във фабриката в Сакура през 2017, той изглеждаше много впечатлен" заяви Ямамото през Аутоспорт.

"Той е много важен за нас. Много е съществено да имаш пилот като него. Първо, той е много добър в пилотирането. Освен това, много добре комуникира с инженерите. И също така е много добър в анализирането на данните. Може да дава много точно мнение за шасито и двигателя, просто е перфектен".

