Ферари: все още сме млади като отбор

Първата половина от сезон 2019 като че ли е по-добре да бъде забравена от Ферари, но шефът на отбора Матиа Биното призова за още търпение. Той смята, че тимът е още млад.

Скудерията започна годината с голям оптимизъм – под ново ръководство и с пристигането на Шарл Леклер; предсезонната подготовка също изглеждаше обещаваща. До ваканцията, обаче, Ферари не успяха да спечелят нито едно състезание.

"Често повтарям, че все още сме млад отбор, защото много от хората още са отскоро на нови позиции, а пък ноу-хау се гради постепенно през сезона, през времето, през годините" заяви Биното пред Моторспорт.

"Така че съм много щастлив, когато успяваме да се справим с проблемите, които възникват. Очевидно междувременно пропускаме възможности за по-добро представяне, но все пак смятам, че колата се развива. Това означава, че отборът е готов за резултати и успехи".

