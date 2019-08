Още потвърждения, че Ботас остава в Мерцедес

Валтери Ботас изглежда ще остане в Мерцедес и през 2020 или поне така твърдят все повече на брой авторитетни източници. Финландският вестник Турун Саномат и френският Екип излизат с информация, че Сребърните стрели ще обявят новината през тази седмица, в края на ваканцията.

По-рано се въртеше спекулация, че Тото Волф ще повиши резервния пилот Естебан Окон, но впоследствие се появиха по-силни слухове, че французинът ще подпише с Рено. Екип пише още, че ако Рено решат все пак да задържат Нико Хюлкенберг, тогава Окон може да се насочи към Хаас.

Бившият Ф1 пилот Джей Джей Лето заяви пред вестник Илталехти по повод оставането на Ботас следното: "Преди да е станало официално, няма как да вярвате, но аз лично се надявам, че е вярно. Валтери свърши добра работа и предизвика добре Люис Хамилтън. Валтери направи някои лоши състезания преди ваканцията, но според мен решението е взето отдавна, а не чак сега през ваканцията".

"Тимът има пилотски тандем, който е идеален за тях. Със сигурност изглежда, че Хамилтън предпочита Валтери да е другия пилот, а това е важен фактор, който следва да вземат под внимание".

More reports say Bottas staying at Mercedes https://t.co/k6ZVcMBGNZ