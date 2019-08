Пирели признаха, че са сбъркали подхода към гумите

Последните кръгове от шампионата във Ф1 показаха, че отдалечаването от бързо деградиращите гуми трябва да продължи, смята Марио Изола от Пирели. Миналата година компанията изпробва такива смеси в няколко състезания, като надеждата беше, че отборите ще се принудят да правят повече спирания за смяна. Вместо това, обаче, те откриха нови техники за по-добро запазване на гумите.

"Миналата година ги направихме много по-меки" обясни Изола. "Бих казал – две стъпки по-меки отколкото бяха през 2017. И единственият резултат беше, че отборите започнаха да контролират темпото много повече, отколкото преди".

"Направихме си извода, че ако смесите стават по-меки, не постигаме целта от повече спирания в бокса. Единствено забавяме колите, когато трябва да стартират с гумите софт". Изола отбеляза, че по-твърдите гуми са се представили окуражаващо: "Твърдите смеси на "Силвърстоун" бяха много добре с новия Тармак. Получи се добро състезание, в което пилотите можеха да натискат до последната обиколка".

"Вероятно общото мнение във Формула 1 е, че бяхме тръгнали в грешна посока, и сега трябва да направим промяна за в бъдеще. Получаваме предложения да правим по-издръжливи гуми, вместо по-деградиращи".

