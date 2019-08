Албън се появи за първи път в екипа на Ред Бул

Александър Албън направи първата си поява в екипа на Ред Бул, след като през лятната ваканция беше обявено, че ще замени слабо представящия се Пиер Гасли. Французинът ще се завърне в Торо Росо, след като половината сезон не му стигна, за да се адаптира и да покаже скорост и резултати.

Албън от своя страна е за първа година във Ф1, но показа забележително представяне за дебютант. Ред Бул на пуснаха кадри от посещението на Алекс във фабриката, точно преди състезателния уикенд на "Спа". В петък той ще направи първите си обиколки с RB15.

Sunshine smiles Getting @alex_albon ready for Belgium #givesyouwings pic.twitter.com/RY4DI8SKXo — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 26, 2019

Comfy in the cockpit Alex's seat fit is well underway #givesyouwings pic.twitter.com/WHU3g4CJVG — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 26, 2019

Alex's first day at work Checking in from the factory #givesyouwings pic.twitter.com/5cthjfE9T3 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 26, 2019

Междувременно Гасли се завърна обратно във фабриката на Торо Росо във Фенца, за да направи проби за седалка в STR14.