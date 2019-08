Какво правят пилотите, ако нуждата ги налегне в състезание

Може би мнозина са си задавали въпроса какво правят пилотите, ако по време на състезание внезапно им се появи природна нужда да посетят тоалетната. Даниел Рикардо и Макс Верстапен имат коренно противоположни мнения по този "належащ" въпрос.

"Ако трябва да посетя тоалетната посред състезание… Ами стягам се и стискам. Няма начин!" заяви австралиецът пред официалния сайт на Ф1. Бившият му съотборник, обаче, има съвършено различно виждане по въпроса: "За щастие не съм изпадал в такава ситуация, но не виждам друг вариант, освен просто да го направя в колата".

Рикардо не смята, обаче, че това е възможно. "Някои хора казват, че биха го направили, но аз не съм убеден. Тогава си под толкова голям натиск, че не може да се отпуснеш. А пък аз трябва да мога да се отпусна, за да стане…"

