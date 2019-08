22 състезания в календара на Ф1 за 2020

Формула 1 публикува предварителна версия на календара за 2020, който включва рекордните на брой 22 състезания. Както и досега сезонът ще започне през март в Австралия и ще приключи през ноември в Абу Даби. Добавени са два нови старта: във Виетнам на 5 април и в Холандия на 3 май. Гран при на Испания отново е в програмата, докато надпревара в Германия няма да има.

"Годината, в която перлата на моторните спортове навършва 70, за първи път ще има 22 състезания" заяви шефът на Ф1 Чейс Кери. "Това е значимо за нашия спорт и подкрепя нашата дългосрочна стратегия".

Ето и пълният списък, който включва и цели седем последователни уикенда:

15 март – Австралия

22 март – Бахрейн

5 април – Виетнам

19 април – Китай

3 май – Холандия

10 май – Испания

24 май – Монако

7 юни – Азербайджан

14 юни – Канада

28 юни – Франция

5 юли – Австрия

19 юли – Великобритания

2 август – Унгария

30 август – Белгия

6 септември – Италия

20 Септември – Сингапур

27 септември – Русия

11 октомври – Япония

25 октомври – САЩ

1 ноември – Мексико

15 ноември – Бразилия

29 ноември – Абу Даби

