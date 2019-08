Албън и Квят с наказания, ще получат ъпгрейд от Хонда

Хонда ще представи на "Спа" четвъртата версия на двигателя за 2019, но само две от четирите коли ще го използват по стратегически причини. В Ред Бул това ще бъде новото попълнение Алекс Албън, а в Торо Росо е избран Даниил Квят. Макс Верстапен и Пиер Гасли ще продължат с предишната спецификация.

"Фокусирали сме се както обикновено върху подобряване на издръжливостта и представянето, така че се надяваме да постигнем по-добри резултати и с двата отбора" каза Тойохару Танабе. "Планът ни е да го ползват само Албън и Квят на "Спа" заради стратегически съображения спрямо сезона като цяло."

"По принцип Макс Верстапен би трябвало да получи новата версия на "Монца", където също е определяща мощността на двигателя, а там условията за старт от дъното са и по-благоприятни. След като изтърпи наказанието в Италия, в Сингапур ще може да се бори за победата."

