Официално: Валтери Ботас остава в Мерцедес и през 2020

To whom it may concern... He’s staying! @ValtteriBottas will race for the team next season! pic.twitter.com/BRqSNoCJye

Мерцедес официално разкриха, че Валтери Ботас ще остане съотборник на звездата на тима Люис Хамилтън и през сезон 2020 във Формула 1. С това Сребърните стрели сложиха край на месеци спекулации кой ще получи възможността да кара шампионския болид. По думите на Тото Волф основната конкуренция на Ботас за мястото му бе резервният пилот на Мерцедес Естебан Окон, който според последния слухове ще премине в Рено.

За своите две години и половина в Мерцедес 30-годишният Ботас спечели пет победи. Сезон 2018 бе най-тежкият му в отбора, след като финландецът не успя да запише нито една победа за разлика от Хамилтън, който триумфира 11 пъти и спечели световната титла. От началото на 2019-а Ботас показа, че е загърбил неуспешния сезон и стартира в Австралия с победа, последвана от две втори места и още един успех. След Азербайджан обаче Ботас не е печелил състезание. С четири полпозишъна той и Хамилтън са начело по най-много първи стартови места през 2019-а. До края на първата половина от сезона Ботас държи второ място в класирането.

How do all the #F1 team mates stack up against each other?



Some are closer than you think https://t.co/JHDbDdGckp