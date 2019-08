Макларън са започнали по-рано работа по колата за 2020

Шефът на отбора на Макларън Андреас Зайдъл очаква подобряване в представянето на болида през сезон 2020, тъй като работата по него е започнала по-рано, отколкото по сегашния. Процесът по разработване беше нарушен през последните години. Дейностите по миналогодишната кола бяха забавени заради решението да се смени Хонда с Рено. А тазгодишният MCL34 също закъсня, тъй като техническият екип не беше съставен навреме.

"Техническите регулации остават същите за следващата година, така че ще говорим повече за еволюция, отколкото за революция" сподели Зайдъл. "Вече имаме добра основа и научихме много досега от тази кола, ясни са слабостите ни. Наясно сме към какво ще се фокусираме".

"Смятам, че ще имаме подобрения, защото за първи път от много време започваме с нормален срок за правене на кола. Започнахме веднага след зимните тестове с първоначална концепция. Различна е." Все пак Зайдъл не очаква Макларън изведнъж да настигне първите три отбора. "Нека бъдем реалисти. Казвал съм и преди – магии не съществуват. Пътят до челото е доста дълъг. Целта ни е да го скъсим наполовина следващата година".

